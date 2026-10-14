Sakarya'da kafeye dalan otomobil dehşet saçtı! Kadın saniyelerle kurtuldu, o anlar kamerada

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak bir kafenin açık alanına daldı. Kazadan saniyeler önce kafeden çıkan kadın, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAFENİN AÇIK ALANINA DALDI

Olay, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve bir kafenin açık alan bölümüne daldı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü.

SANİYELERLE KURTULDU

Kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin kafenin açık alanına girmesi ve olaydan hemen önce bir kadının kafeden çıkarak muhtemel faciayı saniyelerle atlatması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı