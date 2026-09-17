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İletişim Başkanı Duran: "Başbakan Adnan Menderes’i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle yad ediyorum"

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İletişim Başkanı Duran: 'Başbakan Adnan Menderes’i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle yad ediyorum'
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İdam edilen Başbakan Adnan Menderes’i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İdam edilen Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet iradesine vurulan 27 Mayıs darbesinin ardından hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı sözde yargılamalar sonucunda idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 27 Mayıs'ın ardından yaşanan bu acı süreç, demokrasi tarihimizde derin yaralar bırakmıştır. Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın aziz hatıraları, aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin iradesini savunmayı ve demokratik kazanımlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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