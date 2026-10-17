Osmaniye'de Yaşar Kemal günlerinde İnce Memed korteji Millet Bahçesi'ne yürüdü

OSMANİYE'de, Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri kapsamında İnce Memed Kortej Yürüyüşü düzenlendi. Siyasi Parti, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde kent merkezinde kortej oluşturuldu.

Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Adnan Menderes Caddesi üzerinden Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

'YAŞAR KEMAL'E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri Tertip Komitesi Başkanı Metin Önal, etkinliklerin geniş katılımla gerçekleştirilmesinden gurur duyduklarını söyledi. Programın dün Kadirli'de tiyatro ve panel etkinlikleriyle başladığını belirten Önal, bugün ise sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla kortej yürüyüşünü gerçekleştirdiklerini ifade etti. Etkinliklere katılanlara teşekkür eden Önal, programın Yaşar Kemal'in doğduğu Hemite köyünde devam edeceğini belirtti. Önal, köyde kano etkinliği, çocuklara yönelik uçurtma şenliği ve yamaç paraşütü etkinliklerinin düzenleneceğini, ozanlar ve şairlerin yanı sıra ninni söyleyen kadınların, masal ve öykü anlatıcılarının da programda yer alacağını kaydetti.

Hemite köyünde kültür, sanat ve kitap çadırlarının kurulacağını aktaran Önal, 30'un üzerinde çadırda çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirterek, "Yaşar Kemal'e yakışır bir şekilde kültürü ve sanatı yaşatmaya çalışacağız. Burada görüldüğü gibi herkes Yaşar Kemal'e sahip çıkıyor. Bütün Osmaniye olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinin 18 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı