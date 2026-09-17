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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukukun hilafına meşru hükümete yapılan menfur müdahalenin, geçen 65 yıla rağmen hafızalardan silinmediğini belirtti.

Merkezi idareden taşraya yapılan her hayırlı hizmetin karşısına türlü yalanlarla ve iftiralarla çıkanların, ne Menderes'in şahsına ne de taşıdığı davaya kara çalamadığını dile getiren Tekin, "Merhum Başvekil Adnan Menderes'i katledip cellat ve ip parasına tamah eden Yassıada sicilli, cennet vatanımızın altın kıymetinde on yıllarını heba etti. Sandıkta tecelli eden hür iradeyi vesayet odalarında boğup demokrasinin kapısına kilit vuranlar, milletin sinesinde mahkum oldular. Tarih kitaplarında ibretlik birer vesikaya dönüştüler." ifadelerini kullandı.

Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, iradesine pranga vurmak isteyen siyasi tahakküm ve vesayet düzenlerine karşı üzerinde hiçbir gölgenin hüküm süremeyeceğini sinesinden çıkardığı liderlerle göstermiş, bu iradeyi nihayet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la tescil etmiştir. Merhum Başvekil Adnan Menderes'in darağacında yarım bırakılan yürüyüşü, 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızı ölüme yürüten cesaretin tarih içindeki gerçek hikayesidir. Postallarla ezilmeye çalışılan büyük millet yürüyüşü, 15 Temmuz gecesi tarihe ve talihe kim olduğunu hatırlattı, Türkiye'nin darbeler tarihinin son sayfasına bir daha açılmamak üzere mührünü vurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı, darbelerin siyasal mühendisliğine karşı demokratik meşruiyetin zaferidir. Menderes'ten Özal'a, 28 Şubat'ın karanlığından 15 Temmuz'un gecesine uzanan bu uzun tarih, nihayet milletin kendi devletine yeniden sahip çıkmasının destanıdır. Ezan şehidi, demokrasi bayraktarı rahmetli Başbakanımız Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanımız Hasan Polatkan'ı hayır ve rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
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