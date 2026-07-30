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Adnan Menderes Demokrasi Müzesi geçici olarak ziyarete kapatıldı

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi geçici olarak ziyarete kapatıldı
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Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde başlatılan onarım ve teşhir tanzimi çalışmaları nedeniyle müzenin geçici süreyle ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde başlatılan onarım ve teşhir tanzimi çalışmaları nedeniyle müzenin geçici süreyle ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde ziyaretçilere sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve müzenin gelecek nesillere daha nitelikli şekilde aktarılması amacıyla onarım ve teşhir tanzimi çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Yapılan kamuoyu duyurusunda, müzede yürütülecek çalışmalar süresince ziyaretçi kabul edilmeyeceği belirtilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yenilenen yüzüyle yeniden ziyaretçilerin hizmetine açılacağı ifade edildi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek çalışmaların müzenin hizmet kalitesini artırmayı ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara daha nitelikli şekilde aktarılmasını amaçladığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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