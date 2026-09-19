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Sivas Suşehri'de otomobil garaj duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı

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Sivas Suşehri'de otomobil garaj duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Sokak'ta önce çöp konteynerine ardından bir evin garaj duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evin garaj duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

E.A. yönetimindeki 33 UH 393 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Sokak'ta önce çöp konteynerine ardından bir evin garaj duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.O. yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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