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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da Trafiğe Kapatılan Yollar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da Trafiğe Kapatılan Yollar
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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve yan yollar sabah 07.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. Sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi.

İSTANBUL'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında; Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile caddeye bağlı yan yollar, sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da saat 07.00 itibarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Bu kapsamda; Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), her iki yönde ve bulvar üzerindeki yan yollarla birlikte trafiğe kapatıldı. Sürücülerin alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu ile Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi'ni kullanabilecekleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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