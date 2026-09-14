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Gerze'de yeni okul binası hizmete açıldı

Gerze'de yeni okul binası hizmete açıldı
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Sinop'un Gerze ilçesinde yapımı tamamlanan Gerze Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi binası hizmete açıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde yapımı tamamlanan Gerze Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi binası hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, kent genelinde eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Çocukların ve gençlerin kaliteli bir ortamda eğitim görebilmelerinin önemine dikkati çeken Özarslan, "Bugün burada sadece bir okulun değil, gençlerimizin yarınlarını şekillendirecek modern bir yaşam merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kentimizin her köşesinde eğitim kalitesini yukarı taşımaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise hükümet olarak eğitime son derece önem verdiklerini dile getirdi.

Ülkenin her yanında olduğu gibi Sinop'ta da eğitim yatırımlarına devam ettiklerini belirten Maviş, şöyle konuştu:

"Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Sinop'umuzda da eğitime yönelik yatırımlarımız hız kesmeden sürüyor. Gerze Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi kompleksimiz, hem derslikleri hem de yurdu ve spor tesisleriyle ilçemizin irtifasını yükseltecektir. Gençlerimizin gözlerindeki ışık, ülkemizin yarınlarına olan inancımızı pekiştiriyor. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesimi yapılarak yeni okul binası hizmete açıldı.

Törenin ardından Vali Özarslan, Maviş ile beraberindekiler okul binasını gezerek, öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA
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