Gölcük'te cadde ortasında dehşet! Kalabalık grup kadın ve kızını darbetti, o anlar kamerada

Gölcük'te cadde ortasında dehşet! Kalabalık grup kadın ve kızını darbetti, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 19 Mayıs Caddesi'ndeki Adnan Menderes İş Merkezi önünde bir kadın ile kızı, kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. İddiaya göre çocukları daha önce okulda kavga eden iki annenin karşılaşmasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, anneleri darbedilirken bir kız ile küçük bir çocuğun "Annemi bırakın" diye bağırdığı duyuldu.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kadın ile kızı, cadde ortasında kalabalık bir grup tarafından darbedildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇOCUKLARIN OKUL KAVGASI SOKAĞA TAŞTI
Olay, Gölcük merkez 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan Adnan Menderes İş Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, geçmişte çocukları okulda kavga eden iki anne cadde üzerinde karşılaştı.
Annelerden birinin, "Senin çocuğun benim çocuğumu neden dövdü?" diye sorması üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle kalabalık grup, kadın ile kızına saldırdı.
ANNEMİ BIRAKIN ÇIĞLIKLARI KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının yere düştüğü ve çevresindeki kişiler tarafından darbedildiği, kızının da saldırıya uğradığı görüldü. Kameraya yansıyan görüntülerde kız ile küçük bir çocuğun anneleri darbedildiği sırada "Annemi bırakın" diye bağırdığı duyuldu.