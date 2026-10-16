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Samsun'da sahil hattındaki sıfır atık projesinde 3 ayda 280 ton atık toplandı

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Samsun'da sahil hattındaki sıfır atık projesinde 3 ayda 280 ton atık toplandı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüttüğü Sıfır Atık Dönüşüm Projesi kapsamında 3 ayda 280 ton atık toplandı. Proje sayesinde yaklaşık 940 bin kilovatsaat enerji, 19 bin metreküp su tasarrufu sağlandı ve 2 bin 100 metreküp depolama alanı kullanılmadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Adnan Menderes Bulvarı'nda yürütülen "Sıfır Atık Dönüşüm Projesi" kapsamında 3 ayda 280 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Çiftlik Caddesi'nde hayata geçirilen Sıfır Atık Dönüşüm Projesi, sağladığı başarının ardından genişletilerek 3 ay önce Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulamaya konuldu???????.

Adnan Menderes Bulvarı'nda yaklaşık 10 kilometrelik sahil hattını kapsayan Sıfır Atık Dönüşüm Projesi, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ve vatandaşların sıfır atık sistemine dahil edilmesini, atıkların kaynağında ayrı toplanmasını ve geri kazanılabilir atıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor.

Proje kapsamında bölgede faaliyet gösteren tüm işletmelere sıfır atık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Üç aylık süreçte 280 ton atık toplandı. Elde edilen kazanımlar kapsamında yaklaşık 940 bin kilovatsaat enerji tasarrufuna katkıda bulunulurken, 2 bin 100 metreküp düzenli depolama alanının kullanılmasının önüne geçildi.

Kağıt geri kazanımı sayesinde yaklaşık 2 bin ağaca eşdeğer doğal kaynağın korunmasına katkı sunulurken yaklaşık 19 bin metreküp su tasarrufuna da destek sağlandı.

Kaynak: AA
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