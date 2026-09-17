BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idamlarının 65. yılında Menderes ve bakanlarını andı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Millet iradesini hedef alan 27 Mayıs darbesinin ardından 17 Eylül 1961'de hukuk ve adalet ilkeleri hiçe sayılarak idam edilerek öldürülen merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile merhum Bakanlarımız Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu vefatlarının 65. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Merhum Menderes ve yol arkadaşları, demokrasi tarihimize silinmez izler bırakan, milletin iradesini siyasetin merkezine taşıyan bir anlayışın temsilcileriydi. Maruz kaldıkları darbe ve idamlar, milletimizin hafızasında derin bir acı olarak yerini korumaktadır. Onların hatırasını yaşatmak; sivil anayasayı, milli iradeyi, demokratik hukuk devletini ve vesayetten uzak bir yönetim anlayışını kararlılıkla savunmaktan geçmektedir."

Kaynak: ANKA