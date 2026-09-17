Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idamlarının 65. yılında Menderes ve bakanlarını andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idamlarının 65. yılında Menderes ve bakanlarını andı
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes'i andı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Millet iradesini hedef alan 27 Mayıs darbesinin ardından 17 Eylül 1961'de hukuk ve adalet ilkeleri hiçe sayılarak idam edilerek öldürülen merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile merhum Bakanlarımız Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu vefatlarının 65. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Merhum Menderes ve yol arkadaşları, demokrasi tarihimize silinmez izler bırakan, milletin iradesini siyasetin merkezine taşıyan bir anlayışın temsilcileriydi. Maruz kaldıkları darbe ve idamlar, milletimizin hafızasında derin bir acı olarak yerini korumaktadır. Onların hatırasını yaşatmak; sivil anayasayı, milli iradeyi, demokratik hukuk devletini ve vesayetten uzak bir yönetim anlayışını kararlılıkla savunmaktan geçmektedir."

Kaynak: ANKA
Özel halk otobüsçülerinden akaryakıt zammına tepki! Türkiye genelinde kontak kapatma kararı 1 Ekim'e ertelendi

28 bin otobüs için o tarih verildi! Esnaftan kontak kapatma resti
Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

Arda hakkında canlı yayında söylenenler çok konuşulacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 11 şüpheli tutuklandı

Vurgundan milyonlar kaldırdılar! Şimdi hesap vakti
Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı

İnsansı robotun beklenmedik hareketi! Mühendis son anda kaçtı
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti

Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

Akaryakıt fiyatları balıkçıları ayağa kaldırdı! Petrol deposuna abluka