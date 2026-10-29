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İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle yollar kapatıldı

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İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle yollar kapatıldı
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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki tören ve tören geçişi dolayısıyla Vatan Caddesi çift yönlü kapatılırken sürücüler alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda ( Vatan Caddesi ) gerçekleştirilecek kutlama töreni ve tören geçişi dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren kapatılan cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sürücüler, program bitimine kadar İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

Bu kapsamda, Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı, D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden, 10. Yıl, Oğuzhan, Ordu, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin caddelerinden, Edirnekapı'dan, Hal Yolu'nun güney istikametinden, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne giriş olmayacak.

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi'ne katılım olmayacak. Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.

Kaynak: AA
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