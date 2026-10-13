Samsun Kavak'ta yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı, kadın ağır yaralandı

Samsun Kavak'ta yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı, kadın ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Kavak ilçesinde Adnan Menderes Caddesi'nde yolun karşısına geçmekte olan kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın önce Kavak Devlet Hastanesi'ne, ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; sürücü gözaltına alındı.
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi'nde S.Y. yönetimindeki 05 AEG 074 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan S.A. (48) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi.
Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.