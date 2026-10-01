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Sinop Boyabat'ta otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsünü yaraladı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı Işıklar mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete otomobil çarptı. Çarpmada yaralanan motosikletli, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kırmızı ışıkta otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Işıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen Y.K. yönetimindeki 57 FB 794 plakalı motosiklete, O.A. yönetimindeki 57 DL 500 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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