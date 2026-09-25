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Kütahya'da ehliyetsiz kişiye 221 bin lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi

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Kütahya'da ehliyetsiz kişiye 221 bin lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi
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Kütahya'da Adnan Menderes Caddesi'nde durdurulan otomobili kullanan kişinin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kişiye 221 bin lira ceza uygulanırken araç sahibine 40 bin lira ceza kesildi, otomobil 30 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kütahya'da ehliyetsiz araç kullanan kişiye 221 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri, Adnan Menderes Caddesi'nde devriye sırasında abartı egzoz kullanılan otomobili durdurdu.

Kontrolde, otomobili kullanan E.T'nin (25) ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

E.T'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira, abartı egzoz kullanmaktan 21 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira idari para cezası kesildi.

Otomobil, 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA
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