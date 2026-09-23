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Erzurum Palandöken'de park halindeki otomobil yandı, araç kullanılamaz hale geldi

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Erzurum Palandöken'de park halindeki otomobil yandı, araç kullanılamaz hale geldi
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Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Adnan Menderes Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 U 3063 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 U 3063 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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