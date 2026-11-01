Aydın'da uluslararası öğrencilere kahvaltı düzenlendi, 126 öğrenci katıldı

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Aydın'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Adnan Menderes Üniversitesinin uluslararası öğrencilerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Efeler ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programa 126 uluslararası öğrenci katıldı.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, Türk milletinin yalnızca kendi insanlarına değil topraklarına ayak basan her bir yolcuya, ilim tahsil etmeye gelen her bir talebeye bir şefkat yuvası, bir sığınak olduğunu söyledi.

Vural, vakıf anlayışının sınırları aşan, dilleri ve ırkları bir potada eriten, insanı sadece insan olduğu için aziz bilen kadim bir kardeşlik hukuku inşa ettiğini ifade etti.

Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Güven Subaşı da dernek hakkında bilgi vererek, derneğin gönül köprüleri kuran, kültürleri buluşturan, kardeşliği büyüten bir gönül hareketi olduğunu kaydetti.

Programa AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de katıldı.

Kaynak: AA