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ADÜ Rektörü Kent, hayatını kaybeden Münevver Çıkrık için taziye mesajı yayımladı

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ADÜ Rektörü Kent, hayatını kaybeden Münevver Çıkrık için taziye mesajı yayımladı
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Aydın'da, merhum Başbakan Adnan Menderes'in kahyasının kızı Münevver Çıkrık hayatını kaybetti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Çıkrık'ı samimiyeti, nezaketi ve tebessümüyle hatırladıklarını belirterek başsağlığı diledi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in kahyasının kızı Münevver Çıkrık hayatını kaybetti, başsağlığı dileklerini ileten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent; "Samimiyeti, nezaketi ve yüzünden eksik etmediği tebessümüyle gönüllerimizde müstesna bir yer edindi" dedi.

Aydın'da, merhum Başbakan Adnan Menderes'in kahyasının kızı Münevver Çıkrık hayatını kaybetti. Vefat haberi kentte üzüntüyle karşılanırken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de Münevver Çıkrık için taziye mesajı yayımladı. Rektör Kent, mesajında Münevver Çıkrık'ı samimiyeti, nezaketi ve yüzünden eksik etmediği tebessümüyle hatırladıklarını belirtti. Çıkrık'ın gönüllerde özel bir yer edindiğini ifade eden Kent; "Saygıdeğer Aydınlı Hemşehrilerim ve kıymetli üniversite ailem merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in kahyasının kızı Münevver Çıkrık Teyzemizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Samimiyeti, nezaketi ve yüzünden eksik etmediği tebessümüyle gönüllerimizde müstesna bir yer edinen Münevver Teyzemize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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