Haberler

Osmaniye'de iki grubun silahlı kavgasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de iki grubun silahlı kavgasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan tartışma, Merkez Adnan Menderes Mahallesi'ndeki sanayi sitesi girişinde silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Adnan Menderes Mahallesi Güney Çevre Yolu Sanayi Sitesi giriş kapısı önünde iki grup arasında öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olayda silahla yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Yeni Parti resmen ilan etti! 'Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir'

Yeni Parti resmen ilan etti: Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 çocuğu var, 5 dadı çalıştırıyor! Kim Kardashian sayıyı açıkladı

Kim Kardashian 4 çocuğu için bakın evinde kaç dadı çalıştırıyor
Polise 'Bırakın onu' dedi! Sonrasında yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

Polis o sözü duyunca yerden kalktı! Görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı

Oteldeki kan donduran olay kamerada
Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi

Telefonlar art arda çaldı! Komşuda tüm ekipler teyakkuza geçti
Gaz sızıntısı 26 işçiyi acillik etti, fabrika müdüründen açıklama geldi

26 işçi acillik oldu! Fabrika müdüründen "rutin" açıklaması
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

Eyvahlar olsun! Fenerbahçe'ye Greenwood şoku

Adana'da trafikte tartışan iki sürücü 180 bin lira ceza yüzünden araçtan inmedi! Kavga camdan cama sürdü

Kavga ettiler ama araçtan inmediler! Sebep 180 bin liralık ceza