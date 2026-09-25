Karaman'da otomobil, çocuğun elektrikli bisikletiyle çarpıştı, çocuk ağır yaralandı

Karaman'da otomobil, çocuğun elektrikli bisikletiyle çarpıştı, çocuk ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karaman'da Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobille çarpışan elektrikli bisikletin 15 yaşındaki çocuk sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü çocuk ağır yaralandı.
Ö.Ö. yönetimindeki 70 AAG 950 plakalı otomobil, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda K.A. (15) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü K.A, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA