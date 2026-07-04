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Aydın'da 6 bin kişilik Adnan Menderes Stadyumu'nun yapımı sürüyor

Aydın'da 6 bin kişilik Adnan Menderes Stadyumu'nun yapımı sürüyor
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yapımı devam eden 6 bin kişilik Adnan Menderes Şehir Stadı inşaatında incelemelerde bulundu. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan eski stadyumun yerine yapılan yeni stadyumun kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yapımı devam eden 6 bin kişilik Adnan Menderes Şehir Stadı inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu'nun, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından yeni stadyum için başlatılan çalışmalar sürüyor. Sözleşme bedeli 202 milyon TL olan yeni stadyumun kısa sürede tamamlanması beklenirken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol inşaat alanında incelemelerde bulundu. Modern spor altyapısıyla Aydın'a uzun yıllar hizmet vermesi planlanan 6 bin kişilik Adnan Menderes Şehir Stadı'nın yapım sürecinde çalışmaları yerinde inceleyen Vali Dr. Osman Varol, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında stadyumun yapım sürecini değerlendiren Vali Varol, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu. Tamamlandığında 6 bin seyirci kapasitesine sahip olacak modern stadyumun, kentin spor altyapısına önemli katkı sağlaması ve özellikle gençlerin spor faaliyetlerine daha modern imkanlarla erişmesine katkıda bulunması hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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