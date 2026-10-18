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Aydın'daki Adnan Menderes Yurdu'nda kalan öğrenciler Didim ve Milet'i gezdi

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Aydın'daki Adnan Menderes Yurdu'nda kalan öğrenciler Didim ve Milet'i gezdi
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Adnan Menderes Yurdu'ndaki yeni öğrenciler, 'Gelin Tanış Olalım' projesiyle Didim Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti'ni gezdi. Gezi, öğrencilerin uyum sürecini desteklemeyi ve Aydın'ın kültürel mirasını tanımalarını amaçladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Adnan Menderes Yurdunda kalan ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler, "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında Didim Apollon Tapınağı ile Milet Antik Kenti'ni gezdi.

Aydın'da üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek ve kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanımalarını sağlamak amacıyla gezi programı düzenlendi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Adnan Menderes Yurdunda kalan yeni öğrenciler, 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında Didim Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti'ni ziyaret etti. Tarihi mekanları gezen öğrenciler, Aydın'ın önemli kültürel mirasları arasında yer alan antik kentleri yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasına ve yeni yaşamlarına uyum sağlamasına katkı sunan geziyle, tarih ve kültürle iç içe bir gün geçirildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin uyum süreçlerinin desteklendiği ve keyifli bir kültür gezisi gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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