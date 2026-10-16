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Osmaniye'de Yaşar Kemal Günleri kapsamında kortej yürüyüşü Millet Bahçesi'nde sona erdi

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Osmaniye'de Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Millet Bahçesi'ne yürüyenlere Adana Büyükşehir Belediyesi bandosu eşlik etti; etkinlikler 18 Ekim'e kadar sürecek.

Osmaniye'de organize edilen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleriyle vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde yürüdü.

Bulvar üzerinden devam eden yürüyüş, Millet Bahçesi'nde sona erdi.

"Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri, 18 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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