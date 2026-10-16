ADÜ Bozdoğan MYO'da Kızılay Kampüs Mağazası öğrencilere ücretsiz hizmete açıldı

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Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Kızılay Kampüs Mağazası, 15 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türk Kızılay tarafından ADÜ iş birliği içerisinde hayata geçirilen Kızılay Kampüs Mağazası (Kızılay Butik), öğrencilerin giyim ve temel ihtiyaçlarına ücretsiz erişimini sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda hizmet verecek mağazada öğrencilere kıyafet, ayakkabı ve çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri ücretsiz olarak sunulacak. Öğrencilerin sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesine katkı sağlayacak Kızılay Kampüs Mağazası'nın, dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesine de katkı sunması hedefleniyor.

Açılış törenine, Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur Tavlan Soydan, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyde Hümeyra Çelik, Türk Kızılay Aydın Şube Başkanı Sefa Şık ve Türk Kızılay yetkilileri ile akademik ve idari personel katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı