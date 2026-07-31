Haberler

Mustafakemalpaşalıları çocukluğuna döndüren etkinlik

Mustafakemalpaşalıları çocukluğuna döndüren etkinlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mustafakemalpaşa Kent Platformu ile Vatan Sevdalıları Platformu’nun ortaklaşa düzenlediği "Salçalı Ekmek Etkinliği", Adnan Menderes Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mustafakemalpaşa Kent Platformu ile Vatan Sevdalıları Platformu'nun ortaklaşa düzenlediği "Salçalı Ekmek Etkinliği", Adnan Menderes Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geçmiş yıllarda sokakta büyüyen çocukların unutulmaz hatıralardan biri olan salçalı ekmek geleneğini yaşatmayı amaçlayan etkinlik, her yaştan vatandaşın büyük beğenisini topladı.

Meydanda kurulan stantta platform gönüllüleri tarafından vatandaşlara salçalı ekmek ve ayran ikram edilirken, etkinliğe siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında çocuklar da unutulmadı. Platformlar tarafından yaklaşık 5 bin oyuncak çocuklara dağıtılırken, miniklerin yüzü hediyelerle güldü. Meydanda renkli görüntüler oluşurken aileler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kent Platformu Başkanı Burak Malkır ve Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, organizasyonun temel amacının ilçedeki domates üreticilerine destek vermek ve geçmişten günümüze uzanan salçalı ekmek kültürünü yeni nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Platform başkanları, "Salçalı ekmek hepimizin çocukluğunda önemli bir yere sahipti. Bu kültürü yaşatırken aynı zamanda ilçemizin önemli tarımsal değerlerinden biri olan domatese dikkat çekmek istedik. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek amacıyla yaklaşık 5 bin oyuncak dağıttık. Ayran ikramıyla da çocuklarımızı gazlı içecekler yerine daha sağlıklı bir tercihe yönlendirmeyi amaçladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Helvacıoğlu Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Tepkisine dikkat

İrem Helvacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Tepkisine dikkat
Kerem Bürsin Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Ne kadar bağış yaptığını açıkladı

Kerem Bürsin ifade verdi: Bakın ne kadar bağış yapmış
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

Böylesini görmediniz: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...