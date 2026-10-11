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Sakarya Adapazarı'nda 3 araçlı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Adnan Menderes Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Caddesi'nde 54 YE 399 plakalı ve 34 DGS 889 plakalı otomobiller ile 16 AIK 872 plakalı SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 1 sürücü ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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