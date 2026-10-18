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AFAD Aydın İl Müdürlüğü, Efeler'de liselilere afet eğitimi ve tahliye tatbikatı yaptı

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AFAD Aydın İl Müdürlüğü, Efeler'de liselilere afet eğitimi ve tahliye tatbikatı yaptı
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AFAD Aydın İl Müdürlüğü, Efeler'deki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde öğrencilere afet farkındalık eğitimi verdi. Eğitimin ardından okulda yapılan tahliye tatbikatıyla öğrencilerin afet veya acil durumda binayı güvenli şekilde boşaltma süreci uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlenirken, eğitimin ardından tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın'da afetlere karşı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında öğrencilere yönelik eğitim ve tatbikat faaliyetleri devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın İl Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesinde bulunan Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitim kapsamında öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eğitimin ardından okulda tahliye tatbikatı yapılarak öğrencilerin bir afet veya acil durumda binayı güvenli şekilde boşaltma sürecine ilişkin uygulama gerçekleştirildi. AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildiği ve eğitimin ardından tahliye tatbikatı yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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