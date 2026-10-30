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Karaman'da iki otomobil çarpıştı, kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Karaman'da iki otomobil çarpıştı, kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Karaman'da Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.C. idaresindeki 70 ADB 506 plakalı otomobil, Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda A.T.E. yönetimindeki 70 ABK 464 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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