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Adnan Menderes ezanın aslına çevrilmesinin 76. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Adnan Menderes ezanın aslına çevrilmesinin 76. yıl dönümünde kabri başında anıldı
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Ezan Platformu üyeleri, ezanın aslına çevrilmesinin 76. yıl dönümünde dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in Topkapı'daki kabrini ziyaret ederek anma programı düzenledi. Programda ezan okundu ve platform başkanı Adem Çevik, ezan yasağı ve geçmişe dair eleştirilerde bulundu.

Ezanın aslına iadesinin 76. yıl dönümünde kararın altında imzası bulunan dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Ezan Platformu üyeleri tarafından kabri başında anıldı.

Ezan Platformu üyeleri, ezanın aslına çevrilmesinin 76. yılında, kararın altında imzası bulunan dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in Topkapı anıt mezardaki kabrini ziyaret etti. Ziyarete yazarlar Hasret Yıldırım, Muharrem Coşkun ve Mustafa Armağan ile platform üyeleri katıldı. Emekli Müezzin Hafız Mustafa Duman ve Emekli İmam Celallettin Şensoy, program kapsamında Menderes'in kabri başında ezan okudu. Ardından Ezan Platformu üyeleri, günün anlam ve önemine dair konuştu.

Ezan Platformu Başkanı Adem Çevik, "Bugün ezan bayramı. Bunu sivil toplum kuruluşları, Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı sahiplenmelidir. Türkiye'de ezan yasağı 18 Temmuz 1932'de başladı. 14 Mayıs 1950 seçimleri sonrası 16 Haziran'da Meclis kararıyla, yasak kalkıyor. Aslında yasak kalkmıyor, sadece Arapça okunmasına izin veriliyor. Yasak hala devam ediyor. Yüz yıldır Allah'a, camiye, ezana, Kur'an'a, millete, ümmete savaş açan bir rejimle yönetiliyoruz. Hilafetimize dokundular, Kur'an'ımıza, ezanımıza dokundular. Hatta 3 bin 856 camimizi işgal ettiler, sattılar. ve harfimize dokundular, camilerimizi yıktılar. Bin yıllık alfabemize soykırım yaptılar. Dil soykırımı yapıldı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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