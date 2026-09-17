Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs’ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilmelerinin 65’inci yıl

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+61 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs’ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilmelerinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahküm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilmelerinin 65'inci yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı! 1 milyon dolar bağışlayacak
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

İşlediği suçlar yanına kar kalmadı! Şimdi cezasını çekme zamanı
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü