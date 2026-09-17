Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs’ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilmelerinin 65’inci yıl

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahküm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilmelerinin 65'inci yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı