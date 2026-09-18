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Adnan Menderes idam edilişinin 65. yılında Nallıhan'da dualarla anıldı

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Adnan Menderes idam edilişinin 65. yılında Nallıhan'da dualarla anıldı
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Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 65. yılında Nallıhan'da anıldı. Sarıyar Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu, SARDER Dernek Başkanı Feridun Tekin HES emekçilerine rahmet ve sağlık diledi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 65'inci yılında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde anıldı.

İdam edilişlerinin 65. yılında merhum Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için Sarıyar Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra Sarıyar SARDER Dernek binasında katılımcılara yemek ikramında bulunuldu, Ünal Öztürk tarafından hazırlanan ağaç oymacılığı ve geri dönüşüm sergisinin açılışı yapıldı.

Sarıyar SARDER Dernek Başkanı Feridun Tekin, programa katılanlara teşekkür ederek, "Türkiye'nin ilk HES santrali olan Sarıyar barajının yapımından önce, yapımında ve bugüne gelene kadar emeği olan çalışan ve emekli olan emekçilerimize sağlık ve afiyet dilerken, vefat etmiş tüm HES çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Programa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, MHP İlçe Başkanı Ferhat Efe, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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