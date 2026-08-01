Orman ve arazi yangınları ile mücadelede ‘Akıllı Drone' önerisi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge, orman yangınları ile mücadelede akıllı dronların kullanılmasını önerdi. Bu yönde proje hazırlığı da yaptıklarını belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, "Tarımda kullanılmaya başlanılan dronlar orman ve arazi yangınlarında da gayet verimli olarak kullanılabilir. Nedense yıllardır bu sistem kullanılmıyor" dedi.

Son bir hafta içerisinde başta Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen yüzlerce yangınla mücadele devam ederken ADÜ Teknokent'te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge yangınlara dronlu müdahale önerisinde bulundu.

Bu yönde proje çalışması yaptıklarını ve sistemin hayata geçirilebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların el birliği ile hareket etmesi gerektiğini kaydeden Başlık, "Her yıl yaz mevsimi başladığında ülkemizin en önemli sorunlarının başında orman ve arazi yangınları geliyor. Yangınların çevresel boyutlarının yanında ekonomik boyutu milyarlarla ifade ediliyor. Bu yönde bir proje üzerinde çalıştık. Dronelere eklenecek bir aparat ile su yerine, yangının oksijenle temasını kesen özel formüllü köpükle etkili ve hızlı müdahale yapılması hedeflenmektedir. Köpük, taşınabilir bir düzeneğe entegre edilerek kolayca üretilebilecek şekilde tasarlanacaktır. Bu sistem ile hem daha kolay ve daha etkili müdahale hem de daha az maliyetle söndürme işlemi gerçekleştirilecektir" diyerek ülkede yangın sorununa acil çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

Önerdikleri bu sistem üzerinde çalışırken 'Akıllı Drone Entegrasyon' üzerinde durduklarını kaydeden Başlık, "Lazer mesafe tespiti yapabilen, GPS tabanlı yönlendirme ile noktasal müdahale kabiliyetine sahip insansız hava araçları artık çağdaş bir söndürme aracı olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bu yöntem ile müdahalelerde insan unsuru da azalacak. Acil durumlarda sistem bir yandan vakit kazandırırken diğer yandan da maliyeti de önemli ölçüde düşürecek" dedi.

"Hayvanlar ormandan dışarı çıkarıldı, yangınlar arttı"

Bugün başta İspanya olmak üzere dünyadaki yangın riski bazı ülkelerde devletin orman yangınlarına karşı keçi sürüleri ve çobanlarla mücadele verdiğini ancak Türkiye'de 31 Ağustos 1956 tarihinde kabul edilip 8 Eylül 1956 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu çerçevesinde zarar verdiği gerekçesi ile keçilerin ormandan uzaklaştırıldığını belirten Başlık, 76 yıllık Orman Kanunu'nda da bazı değişikliklere gidilmesi gerektiğini savundu.

Aynı zamanda HBX Academy adlı bilimsel kurullarında bu tür sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Başlık, "Akdeniz ekosistemlerinde orman ve arazi yangınlarının varlığı binlerce yıldır bilinmektedir. Ancak ülkemizde keçi otlatmanın ormancılık yönetiminden dışlanışı yangın felaketlerinin boyutlarını arttırdı. Eskiden yangın çıksa bile ormanlık alanın tabanındaki yanıcı otlar keçi ve koyunlar tarafından tüketildiği için yangın bu kadar yayılmazdı. Şimdi bir yerden ateş tuttu mu hızla yayılan yangının önü alınamıyor. Bu nedenle yerden otlatma ile havadan da dron ile yangınlarla daha kolay mücadele edileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı