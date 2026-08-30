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30 Ağustos Kutlamalarında Vatan Caddesi Trafiğe Kapatıldı

30 Ağustos Kutlamalarında Vatan Caddesi Trafiğe Kapatıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bağlantılı giriş-çıkışlar sabah erken saatlerde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, caddenin törenlerin ardından tekrar trafiğe açılacağı açıklandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) ve caddeye giriş çıkışlar sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı eski ismiyle Vatan Caddesi ve caddeye giriş çıkışlar araç trafiğine kapatıldı. Araçlar daha önceden belirlenmiş alternatif yollara yönlendirildi.

Törenlerin sona ermesiyle beraber cadde trafiğin normale döneceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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