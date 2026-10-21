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ADÜ'de KABEV-2 enerji verimliliği işlerinde yer teslimi 22 Ekim'de yapılacak

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ADÜ'de KABEV-2 enerji verimliliği işlerinde yer teslimi 22 Ekim'de yapılacak
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Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünde KABEV-2 kapsamında yürütülecek enerji verimliliği çalışmaları için 22 Ekim 2026'da yer teslimi yapılacak. Rektörlük Senato Salonu'ndaki değerlendirme toplantısında uygulamalar ve çalışma takvimi ele alındı.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde, Dünya Bankası finansmanıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi-2 (KABEV-2)" kapsamında enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

ADÜ merkez kampüsünde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, Rektörlük Senato Salonu'nda 20 Ekim 2026 tarihinde değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Yusuf Yazıcı, Şube Müdür Vekili Ercan Gültekin ve yüklenici firma yetkilisi Şafak Tayşin katıldı.

Toplantı sonrasında Bakanlık temsilcilerini makamında ağırlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, KABEV-2 kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alarak proje sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan ile Genel Sekreter V. Tanfer Bilge de yer aldı.

ADÜ'yü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Av. Mehmet Boynikar ve Mesud Türkyılmaz, daire başkanları ve teknik personelin katıldığı toplantıda, proje kapsamındaki uygulamalar ve çalışma takvimi ele alındı.

Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar için 22 Ekim 2026 tarihinde yer tesliminin yapılması ve uygulama sürecinin başlatılması planlanıyor. KABEV-2 ile Üniversitemiz binalarının enerji verimliliğinin artırılması, enerji tüketiminin azaltılması ve sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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