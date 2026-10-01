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Sinop Boyabat'ta otomobil refüjdeki ağaca çarptı, araçtaki 1 kişi yaralandı

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Sinop Boyabat'ta otomobil refüjdeki ağaca çarptı, araçtaki 1 kişi yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Esentepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

K.D'nin kullandığı 52 ES 359 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjde bulunan ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta yaralanan İ.Y, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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