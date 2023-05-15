Yunusemre Haberleri - Yunusemre Haber - Haberler

Yunusemre Belediyesinde en düşük işçi maaşı 17 bin TL oldu

Manisa'da 1 milyon 800 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

Arınç: "Diyet istiyorlar, bu diyetin içerisinde İmralı dar var, başka yerler de var"

Arınç: "Diyet istiyorlar, bu diyetin içerisinde İmralı dar var, başka yerler de var"

Manisa'da 261 spor kulübüne 5 milyon 505 bin TL destek

Manisalı şehit ve annesi için lokma hayrı

Yunusemreli judocular, Samsun'dan üç madalya ile döndü

Manisa'daki her 3 muhtardan biri ilk yardım sertifikasına sahip

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