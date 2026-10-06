Beydeğirmeni Göleti için ihale tarihi belli oldu

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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre ilçesindeki Beydeğirmeni Göleti Sulaması yapım işi ihalesinin 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Projeyle 2 bin 750 dekar tarım arazisine hizmet verecek sulama ve drenaj şebekesi kurulacak.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre ilçesinde tarımsal üretime katkı sağlayacak Beydeğirmeni Göleti Sulaması yapım işi ihalesinin 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, 2 bin 750 dekar tarım arazisine hizmet verecek sulama ve drenaj şebekesi yapılacak.

Projenin bölgedeki tarımsal üretim açısından önem taşıdığını belirten Baybatur, ihale aşamasına gelinen yatırımın gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçeceğini ifade etti.

Baybatur, "Beydeğirmeni'nde çiftçilerimizin sulama imkanlarını geliştirecek yatırımımızda ihale aşamasına gelindi. 13 Ekim'de gerçekleştirilecek ihalenin ardından, gerekli süreçlerin tamamlanmasıyla yapım çalışmalarına başlanacak. Projenin hayata geçirilmesiyle suyun daha verimli kullanılmasını ve üreticilerimizin emeğinin daha fazla karşılık bulmasını hedefliyoruz" dedi.

450 günde tamamlanması planlanıyor

Yer tesliminden itibaren 450 gün içerisinde tamamlanması öngörülen projenin Manisa ve bölge çiftçileri için hayırlı olmasını dileyen Baybatur, tarımsal üretimi destekleyen yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Baybatur, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, toprağına emek veren, üretimiyle ülkemize güç katan çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bizim siyasetimizin merkezinde eser, hizmet ve milletimizin refahı var. Manisa'mızın bereketli topraklarını yatırımlarla buluşturmak, üreticimizin imkanlarını artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı