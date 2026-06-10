Manisa GDZ elektrik kesintisi! 10-11 Haziran Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Haziran günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR

10 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3722159'dur.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akselendi, Beyoba, Moralılar ve Sazoba mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723926'dır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Boyalılar, Harmandalı, Kızlaralanı, Kulaksızlar, Moralılar, Pınarcık ve Sarıçalı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723920'dir.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3722165'tir.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ballıca ve Dereköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3727449'dur.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bünyanosmaniye ve Zeytinliova mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3727451'dir.

ALAŞEHİR

10 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 ile 02.15 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horzumembelli ve Sarıpınar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723666'dır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aydoğdu, Caberburhan, Caberkamara, İsmailbey, Serinköy ve Yeşilyurt mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3722250'dir.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Örnekköy Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3722251'dir.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beşeylül ve Yenice mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723813'tür.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Badınca Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3726286'dır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sarıpınar Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3726323'tür.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horzumembelli Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3726325'tir.

GÖRDES

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiğiller Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723973'tür.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dereçiftlik Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723980'dir.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiçekli Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3726514'tür.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Balıklı, Bayat, Çiğiller ve Dereçiftlik mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3726519'dur.

KIRKAĞAÇ

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiftlik Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723082'dir.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiftlik Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID'si 3723083'tür.