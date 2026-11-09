Erzurum Palandöken'de 3 katlı metruk binanın müştemilatındaki yangın söndürüldü

Erzurum Palandöken'de 3 katlı metruk binanın müştemilatındaki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde Yunusemre Mahallesi'ndeki 3 katlı metruk binanın müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde metruk binanın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Yunusemre Mahallesi Sakıp Efendi Camii karşısındaki 3 katlı metruk binanın müştemilatında çıktı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı