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Erzurum Palandöken'de 3 katlı metruk binanın müştemilatındaki yangın söndürüldü

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Erzurum Palandöken'de 3 katlı metruk binanın müştemilatındaki yangın söndürüldü Haber Videosunu İzle
Erzurum Palandöken'de 3 katlı metruk binanın müştemilatındaki yangın söndürüldü
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde Yunusemre Mahallesi'ndeki 3 katlı metruk binanın müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde metruk binanın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Yunusemre Mahallesi Sakıp Efendi Camii karşısındaki 3 katlı metruk binanın müştemilatında çıktı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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