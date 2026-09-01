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Manisa'da çöp ev kabusu: 10 yıldır dayanılmaz koku

Manisa'da çöp ev kabusu: 10 yıldır dayanılmaz koku
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde çöp biriktiren yaşlı kadın nedeniyle 19 kişi, 10 yıldır dayanılmaz koku ve sağlık riskleriyle mücadele ediyor. Bina sakinleri metan gazı tehlikesine dikkat çekerek yetkililerden yardım istiyor.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 7'si çocuk 19 kişinin yaşadığı apartmanda, zemin katta oturan A.K.'nin çevreden çöp topladığı ve evinde biriktirdiği iddia edildi. Yayılan ağır koku nedeniyle maskeyle dolaşan apartmandakiler, durumun yaklaşık 10 yıldır sürdüğünü belirterek, sorunun çözülmesini istiyor.

Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki 3 katlı, 7 daireden oluşan apartmanda yaşayan 19 kişi, iddiaya göre, zemin katta oturan yaşlı kadının çevreden topladığı ve evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle mağduriyet yaşıyor. A.K.'nin topladığı çöpleri evinde biriktirmesi nedeniyle ağır koku duyulan binada yaşayanlar, ortak kullanım alanlarına dahi yayılan koku nedeniyle maskesiz dolaşamadıklarını belirtiyor. Kapılarının önünden geçerken dahi nefes almakta zorlandıklarını ifade eden bazı kişiler, kötü kokunun sağlık açısından endişeye neden olduğunu ve yetkililerin duruma müdahale etmesini beklediklerini söyledi.

'YARDIM İSTİYORUZ'

Apartmanda yaşayanlardan Zinnur Temiz (38), yıllardır yaşanan sorunla ilgili sonuç alamadıklarını söyleyerek, "Bizim olayımız yaklaşık olarak 10 seneye dayanıyor. Kendisini defalarca kez uyardık. Apartmanda çocuklarımız da var. Uyarımıza rağmen sürekli çöp toplamaya devam ediyor. Artık son zamanlarda çekilmez bir hal aldı. Evden çıkarken, kendi dairemizin kapısını açtığımız an kokuyu duyuyoruz. Biz buna bir türlü çare bulamadık. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

'KAÇMAK ÇARE DEĞİL'

Mahmut Şen (72) ise binada 10 yılı aşkın süredir çöp nedeniyle rahatsızlık yaşadıklarını söyledi. Yetkililere ve savcılığa başvurduklarını belirten Şen, apartmanda metan gazı oluşmasından endişe ettiklerini ifade ederek, "Bu binada oturanlardan biri benim. Bu evi arkadaşlarla beraber aldık. Buraya belediye zabıtasından bir görevli geldi. 'Metan gazı oluşursa bina havaya uçar' dedi. Çok tehlikeli olduğunu söyledi. Gerekli yerlere müracaat ettik. Savcılığa dahi dilekçe verdik. Bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz. Buradan gidecek imkanımız yok, gidecek yerim de yok. Köyde evim var, giderim ancak arkadaşlar ne yapacaklar? İşleri var, fabrikalarda çalışıyorlar. Bu çare değil, kaçmak çare değil. Burayı satıp başka yerden ev alalım desek, bu kokan yeri kimse almaz. Bizim asıl sıkıntımız da bu. Bir kişi yüzünden burada 10-15 kişi azap çekiyor. Bunun giderilmesini yetkililerden istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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