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Manisa'da 11 Kasım'da 38 lokasyonda 47 bin fidan toprakla buluştu

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Manisa'da 11 Kasım'da 38 lokasyonda 47 bin fidan toprakla buluştu
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Manisa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 38 lokasyonda yaklaşık 47 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yunusemre ilçesine bağlı Sarma Köyü'nde 2 Temmuz 2025'teki yangından etkilenen alanda da 5 bin fidan dikilerek yeniden ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Manisa'da il genelinde gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde 47 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Manisa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Yeşil Vatan için binlerce fidan toprakla buluştu. Manisa genelinde 47 bin fidan dikildi, toprağa can oldu. "Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış" sloganıyla Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan ve 2025 yılında Sarma Köyü'nde yanan orman alanına fidan dikim töreni gerçekleşti. Törene Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, Manisa protokolü katıldı.

Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, "Manisa'mızda 38 lokasyonda 2296 dekarlık bir alanı bu Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle yaklaşık 47 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Manisa'mızın ilçelerinde ve farklı lokasyonlarında Orman Bölge Müdürlüğümüz, İşletme Müdürlüğümüz, İşletme Şefliklerimiz kanalıyla Manisa'mızı daha yeşil hale getireceğiz. Dünyamızı daha yaşanılabilir halde tutma gayreti içerisinde olacağız. Ben bundan dolayı katılım sağlayan başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm protokole, tüm vatandaşlarımıza, halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimizin 'Geleceğe nefes, dünyaya da barış' getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, "Sarma Mahallesi'nde bulunduğumuz alan 2 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen orman yangınından etkilenmiştir. Bu yangından etkilenen 3 hektarlık orman alanı tekrar orman örtüsüne kavuşturmak amacıyla yangının hemen sonrasında yangından etkilenen ağaçların üretim yoluyla temizliği, ağaçlandırma, gençleştirme çalışmalarına başlanmıştır. Yaklaşık 30 dekar alanda mavi servi, kara servi, fıstık çamı, biberiye ve mavi ladin türlerinden oluşan 5 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bugün Sarma Mahallesi'nde dikilecek 5 bin fidanın her birinin büyüyerek 'Geleceğe Nefes' olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, protokol üyeleri, öğrenciler, polis, jandarma el ele vererek binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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