Manisa Yunusemre'de 18 metre yüksekten düşen site görevlisi hastanede öldü

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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 6 katlı binanın çatısından düşen site görevlisi Veysel Sami Kınık (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30'da Güzelyurt Mahallesi 5780 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Veysel Sami Kınık, binalardan birinin çatısında çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kınık, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kınık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Kınık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı