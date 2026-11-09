Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Yunusemre'de 18 metre yüksekten düşen site görevlisi hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Yunusemre'de 18 metre yüksekten düşen site görevlisi hastanede öldü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çalışan site görevlisi Veysel Sami Kınık, yaklaşık 18 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Kınık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 6 katlı binanın çatısından düşen site görevlisi Veysel Sami Kınık (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30'da Güzelyurt Mahallesi 5780 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Veysel Sami Kınık, binalardan birinin çatısında çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kınık, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kınık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Kınık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti

Arda Güler'den anlamlı ziyaret!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Falay'dan Şafak Karali'ye: O benimle yaşayacak

Ünlü oyuncu arkadaşını son yolculuğuna uğurlarken ayakta zor durdu
96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

Atatürk'ü gördüğü günü anlattı! Kıyafetini bile unutmamış
Ne şakaları var ne de acımaları! Barcelona geriden gelip kazandı

Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Bitcoin'de hesaplar şaştı! 8 milyar dolarlık hamle de yetmedi

Bitcoin'de hesaplar şaştı! 8 milyar dolarlık hamle de yetmedi

Malatya'da bakım merkezinde kalan 68 yaşındaki babası için suç duyurusu! Kızı, kafatasının kırıldığını ve parasının çalındığını iddia etti

Emanet ettiği babasının kafatası kırıldı! Kızından ağır iddialar
Şafak Sezer'den Bülent Ersoy itirafı: Makyöz bırakıp kaçtı!

Şafak Sezer anlattı! Diva'nın makyajı 10 saat sürdü, makyöz kaçtı
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten