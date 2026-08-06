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Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarpan Mehmet Evirgen (55), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarpan Mehmet Evirgen (55), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Manisa-İzmir kara yolu Anıt mevkisinde meydana geldi. İzmir istikametini giden Mehmet Evirgen idaresindeki 01 AJU 304 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü Evirgen, yaklaşık 200 metre savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Evirgen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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