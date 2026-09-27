Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bağ üzümleri geleneksel yöntemle pekmeze dönüştü

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Eskişehir'in kırsal Yunusemre Mahallesi'nde bağ bozumunun ardından toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürüldü. Şırası çıkarılan ve özel toprakla dinlendirilen üzümler, odun ateşinde kaynatılarak hazırlanan pekmezlerle kışlık saklama kaplarına dolduruldu.

Mihalıççık ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bağ bozumu dönemiyle birlikte tatlı bir telaş başladı. Bağlardan özenle toplanan üzümlerin ilk olarak şırası çıkarıldı. Elde edilen şıra, pekmezin kestirilmesi ve berraklaşması amacıyla yöreye özgü özel pekmez toprağı ile dinlenmeye bırakıldı.

Toprakla bekletilerek süzülen şıralar, daha sonra dev kazanlarda ve odun ateşinde uzun süre kaynatıldı. Kıvamını alan pekmezler soğutulduktan sonra şişelenerek kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza altına alındı. Geleneğin yaşatıldığı mahallede üretilen doğal pekmezler, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı