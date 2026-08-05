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Manisa'da Düğün Salonu Kumarhaneye Dönmüş: 55 Kişiye 638 Bin TL Ceza

Manisa'da Düğün Salonu Kumarhaneye Dönmüş: 55 Kişiye 638 Bin TL Ceza
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düğün salonu ruhsatıyla faaliyet gösteren bir işletmede tombala oynatıldığı tespit edildi. Polis operasyonunda kumar oynayan 55 kişiye toplam 638 bin 220 TL idari para cezası kesilirken, organizasyonu yapan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gizli geçit ve duvar kapısı arkasında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde düğün salonu ruhsatıyla faaliyet gösteren bir işletmenin kumarhaneye çevrilerek tombala oynatıldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 55 kişiye toplam 638 bin 220 TL idari para cezası uygulanırken, organizasyonu gerçekleştirdiği öne sürülen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Yunusemre ilçesindeki düğün salonu ruhsatlı işletmede tombala oynatıldığı bilgisi üzerine 1 Ağustos'ta operasyon yapıldı. İş yerinde yapılan kontrollerde 55 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı detaylı aramalarda, kumar oynanan bölümden gizli bir geçitle ulaşılan ve elektrik anahtarı görünümündeki düğmeye basılarak açılan duvar kapısının arkasındaki odada, elektrik panosunun arkasına gizlenmiş bölmede 6 bin 973 küçük tombala pulu, 782 tombala kağıdı, 270 tombala topu, 182 büyük pul, 49 yaz-boz kağıdı, 16 deste iskambil kağıdı, 1 elektronik tombala makinesi ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 55 kişiye toplam 638 bin 220 TL idari para cezası uygulanırken, kumar organizasyonunu gerçekleştirdiği, gözcülük ve ganyotçuluk yaptığı öne sürülen 10 şüpheli hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ile 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langirt, ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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