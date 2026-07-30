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Kötü kokular gelen dairesinde ölü bulundu

Kötü kokular gelen dairesinde ölü bulundu
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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yalnız yaşayan emekli çarşı-mahalle bekçisi Ercüment Kınacı (65), gelen kokular üzerine girilen evinde ölü bulundu.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yalnız yaşayan emekli çarşı-mahalle bekçisi Ercüment Kınacı (65), gelen kokular üzerine girilen evinde ölü bulundu. Vücut bütünlüğü bozulduğu belirtilen Kınacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yunusemre ilçesine bağlı Aynı Ali Mahallesi 3502 Sokak'taki, Ercüment Kınacı'nın yalnız yaşadığı apartman dairesinden çevreye ağır kokular yayılması üzerine mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dün saat 19.30 sıralarında eve giren polis ve sağlık ekipleri, emekli çarşı-mahalle bekçisi olan Kınacı'yı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ercüment Kınacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücut bütünlüğü bozulmuş olması ve yanında kan izleri bulunması nedeniyle ölümü şüpheli bulunan Kınacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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