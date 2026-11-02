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Manisa'daki Türkmen Şelaleleri'nde sonbahar renk cümbüşü dronla görüntülendi

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Manisa'daki Türkmen Şelaleleri'nde sonbahar renk cümbüşü dronla görüntülendi
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Türkmen Şelaleleri, sonbaharda sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlarla renk cümbüşü oluşturdu. Bölgedeki 10 ve 30 metrelik iki şelale, doğa yürüyüşü yapanların ilgisini çekerken sonbahar manzarası dronla görüntülendi.

MANİSA'nın Yuntdağı bölgesinde Türkmen Mahallesi ile İzmir il sınırı arasında bulunan Türkmen Şelaleleri'nde sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu eşsiz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Manisa şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta, Yunusemre ilçesinin Yuntdağı bölgesinde bulunan Türkmen Mahallesi'ndeki biri 10, diğeri 30 metre yüksekliğindeki iki şelale, son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan şelaleler, özellikle doğa yürüyüşü yapanların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Küçük şelaleden yaklaşık 25 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan büyük şelaleye ulaşım, sarp kayaların arasından sağlanıyor.

SONBAHARIN EŞSİZ MANZARASI

10 metre yüksekliğindeki şelaleye ulaşımın daha kolay olması nedeniyle vatandaşlar, bu bölgeyi daha çok ziyaret ederken, doğa yürüyüşü sporcuları zorlu parkuru aşarak 30 metre yüksekliğindeki diğer şelaleye ulaşmayı tercih ediyor. Sonbaharın izlerinin belirginleştiği bölgede ağaçların yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünmesi ile ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Her geçen gün daha fazla doğaseverin ilgisini çeken şelaleler ve çevresindeki sonbahar manzarası dron ile görüntülendi.

'DOĞAL HALİYLE KALMIŞ BİR ŞELALE'

İzmir'den arkadaşlarıyla birlikte Türkmen Şelaleleri'ni görmeye gelen Hıdır Memiş (32), "İzmir'de yaşıyorum. Arkadaşlarla fırsat buldukça doğa yürüyüşlerine çıkıyoruz. Bugün iki rotamızda Türkmen Şelalesi vardı. Çok güzel bir yer. İnsan elinin fazla uzanamayacağı bir yerde olduğu için bakirliğini korumuş ve kendi has doğal haliyle kalmış bir şelale. Umarım bu tarz yerlerimiz hiç el değmeden, böyle doğal haliyle kalır ve insanlarımız bu doğanın, bu güzelliğin, bu cennetin keyfini çıkarmaya hep beraber gelirler ve fırsat bulurlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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