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Akgedik Mahallesi'ne 10 hekimli sağlık merkezi geliyor

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AK Parti Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Akgedik Mahallesi'nde yapılacak 10 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu ihalesinin 12 Ağustos'ta yapılacağını, projenin 440 günde tamamlanacağını duyurdu.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'nde yapılacak 10 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasının yapım ihalesinin 12 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Baybatur, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilecek yapım işi ihalesinin açık ihale usulüyle yapılacağını, tekliflerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alınacağını belirtti.

Yaklaşık 1050 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesisin bodrum, zemin ve bir kattan oluşan betonarme yapı olarak inşa edileceğini aktaran Baybatur, ihalenin 12 Ağustos 2026'da yapılacağını ifade etti.

Kentte sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Baybatur, şunları kaydetti:

"Yunusemre Akgedik Mahallemize kazandıracağımız 10 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile hem birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracağız hem de acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulmasını sağlayacağız."

Baybatur, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha modern ve güçlü fiziki koşullarda ulaşabilmesi için yatırımların sürdüğünü belirterek, sözleşmenin imzalanmasının ardından 7 gün içinde yer tesliminin yapılarak inşaata başlanacağını, projenin 440 takvim günü içinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanındaki yatırımların sürdüğünü ifade eden Baybatur, Manisa'nın her ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yatırımları takip etmeye ve kente yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan
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