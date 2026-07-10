Manisa GDZ elektrik kesintisi! 10-11 Temmuz Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Akhisar

Akhisar ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 05.00 ile 08.00 saatleri arasında Atatürk, Efendi, Hacı İshak, Has Hoca, İnönü, Kethüda, Paşa, Ragıp Bey, Reşat Bey, Şeyhisa, Seyit Ahmet ve Ulu Camii mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

Aynı gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

11 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi’nde, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında ise Çıtak, Dağdere, Göcek, Gökçeler, Hacıibrahimler, Hamitköy, Hanpaşa, Kavakalan, Kocakağan, Kömürcü, Pekmezci, Yayakırıldık ve Yeğenoba mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır.

12 Temmuz 2026 tarihinde 06.00 ile 13.00 saatleri arasında Seyit Ahmet, Ulu Camii, Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulupınar ve Yenidoğan mahallelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumhuriyet, Hacı İshak, Has Hoca ve İnönü mahalleleri de çalışmadan etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar, Yenidoğan ve Seyit Ahmet mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

14 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumhuriyet ve Efendi mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan mahallelerinde kesinti planlanmıştır.

18 ve 19 Temmuz 2026 tarihlerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Alaşehir

Alaşehir ilçesinde 11 Temmuz 2026 tarihinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında Akkeçili, Beşeylül, Fatih, İstasyon, Kurtuluş ve Yeni mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

Aynı gün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Piyadeler, Fatih ve Yenice mahallelerinde kesinti yapılacaktır. 13.00 ile 18.00 saatleri arasında ise Piyadeler Mahallesi’nde farklı sokak ve caddelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Temmuz 2026 tarihinde 01.00 ile 07.00 saatleri arasında Fatih, Yenice, Hacıbey, Sakarya ve Beşeylül mahalleleri kesintiden etkilenecektir. Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Beşeylül Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır.

13 Temmuz 2026 tarihinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında Akkeçili, Beşeylül, Fatih, İstasyon, Kurtuluş ve Yeni mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Baklacı, Çarıktekke, Işıklar, Karacalar, Selce, Tepeköy ve Türkmen mahalleleri kesintiden etkilenecektir. Aynı gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Badınca, Bahadır, Bahçedere, Bahçeliköy, Belenyaka, Çakırcaali, Çarıkbozdağ, Evrenli, Ilıca, Kozluca, Narlıdere, Osmaniye, Sobran, Baklacı, Ilgın ve Killik mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır.

16 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Hacıbey, Sakarya ve Yenice mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Kavaklıdere Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

Salihli

Salihli ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Poyraz ve Sart mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Sart Mahallesi’nin bazı sokak ve caddelerinde ayrıca elektrik kesintisi planlanmıştır.

Saruhanlı

Saruhanlı ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Koldere ve Mütevelli mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 11.00 ile 13.00 saatleri arasında Koldere Mahallesi’nde, 14.00 ile 18.00 saatleri arasında ise Şatırlar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

13 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Koldere ve Mütevelli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Soma

Soma ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 10.30 ile 13.00 saatleri arasında Avdan, Cenkyeri, Hacıyusuf, Hamidiye Merkez ve Kozanlı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

12 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cuma, Hamidiye, Karamanlı, Kurtuluş, Namazgâh ve Samsacı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çatalçam, Devlethan, Duğla, Kaplan, Karaçam, Kiraz, Kobaklar, Menteşe, Pirahmet, Türkali, Ularca ve Yayladalı mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

Şehzadeler

Şehzadeler ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Yeniharmandalı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde, 11.00 ile 13.00 saatleri arasında ise Hacıhaliller ve Yeşilköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

11 Temmuz 2026 tarihinde 00.30 ile 01.30 saatleri arasında Adnan Menderes ve Turgut Özal mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Turgut Özal Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Çavuşoğlu Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.