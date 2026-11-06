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Manisa Yunusemre'de annesi ve kardeşini öldüren zanlı, ablasını arayıp itiraf etti

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Manisa Yunusemre'de annesi ve kardeşini öldüren zanlı, ablasını arayıp itiraf etti
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde zanlı, tartıştığı annesi Hülya Aktaş (73) ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç’ı (42) mutfaktan aldığı bıçakla öldürdü. Zanlı, ablasını arayarak "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dedi; kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı annesi ve kardeşini mutfaktan aldığı bıçakla öldüren cinayet zanlısı, cinayetin ardından ablasını arayarak "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Zanlı kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi 3316 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Hülya Aktaş (73) ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç (42) ile daha önce çıkan tartışmanın ardından U.K. (45) eve geldi. Tartışmanın burada devam etmesi üzerine U.K., mutfaktan aldığı bıçakla annesi Hülya Aktaş ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'a saldırdı. Annesi ve kardeşini vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayan U.K. olay yerinden kaçarak ablasını aradı. Ablasına, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" demesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken ekiplerin yaptığı incelemede Hülya Aktaş ile Hüseyin Kabaağaç'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Olay yerinde polis ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından kaçan şüpheli U.K., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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